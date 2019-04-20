影／才批黨內初選像「科幻片」 朱立倫今改口這樣說

2019-04-20 16:44 聯合報 記者 聯合報 記者 余衡 ╱即時報導



有意角逐2020總統的新北市前市長朱立倫，今天展開為期3天2夜的花東地區下鄉行程，首日行程除了拜會花蓮縣前縣長傅崐萁、現任縣長徐榛蔚夫婦，還特壽豐鄉與「假日農夫」、行政院前院長張善政及當地青農座談，媒體問及敏感的黨內初選議題，他笑答「今天不談政治，只希望台灣更好！」

朱立倫今天中午受邀到傅崐萁家中用餐，兩人見到媒體並未多談，下午朱邀約行政院前院長張善政一同前往壽豐，與39歲青農盧紀燁以及他所成立的合作社成員座談，兩人對於導入科技發產智慧農業達成高度共識。

關於農民生計困境，青農反映長年以來銷售是最大問題，政府協助時有時無缺乏遠見，經常遭遇產量過剩、削價競爭導致血本無歸的慘況，朱立倫表示農業政策應長期性、計畫性的實施，產品有了銷售管道，農民生產道路自然大開，他舉例新北市長任內要求中小學營養午餐大量供應有機蔬菜，迄今都還持續採用。