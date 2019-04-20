談兩岸和平統一 新黨：台灣三權獨立是最好結果

2019-04-20 16:41 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



新黨今日舉辦「北京要統 台灣怎辦」論壇，大談統獨議題，新黨新媒體工作群召集人蘇恆發言，認為統獨議題近日遭民進黨掌握，並非台灣人所樂見，尤其民進黨聲稱獨立才能保有民主，「但民進黨沒說的是，若喊台灣獨立造成北京用武力統一，台灣得付出死八百萬人的代價。」呼籲台灣人應正視「和平統一」，好好和中國坐下來談，爭取財產、人權、治權三權獨立。

新黨今日於桃園市婦女館舉辦「北京要統 台灣怎辦」論壇，出席者包括新黨副主席李勝峰，黨員蘇恆、王炳忠、林明正、楊世光和北市議員侯漢廷。而下午約3點20分左右，將現場連線日前被驅逐出境的武統學者李毅「現聲說法」，更遇到提供2017年李毅和民進黨祕密會談內容，還原民進黨向大陸傳話的經過。

蘇恆指出，美國目標是不希望中國統一、民進黨目標就是保有政權、國民黨目標2020拿回大位，而中國共產黨主席習近平在「告台灣同胞書四十週年」中，更清楚表達明確目標，就是兩岸統一，但現今國民兩黨清楚知道共產黨目標，卻不告訴台灣人民該如何面對，「我非常不恥國民兩的態度」。

蘇恆說，國民黨說「支持統一，中國國民黨統一中國」，若真的要統一，也看不見國民黨在做統一的事，就是只說不做的「理想革命者」；蔡英文總統說反對武統，但卻堅持獨立立場，未來若要開戰，戰場絕對是在台灣街頭，過去國防部演習，從決戰境外、灘頭，至近日蘇貞昌院長說戰山上、海灘、街頭，「搞不好以後婦女館街頭就在打仗」。

蘇恆引用美麗島電子報民調，有7成民眾在兩岸開戰時不願意加入戰場，等於說台灣有1600萬人不願意參戰，只有400萬人願意參戰，但據估計開戰至少要死800萬台灣人就能獨立，「難道這是台灣人要的嗎」？

蘇恆說，除了武統之外，第二條路就是「和平統一」，在告同胞書上，習近平說一國兩制的台灣方案，開放大家來談，等於大陸開出空白支票，台灣人何不把握這機會，一方面保有台灣自由、財產、一方面共享中國偉大復興成果，這是對兩岸人民最好的結果，包括財產、人權、治權三權獨立。