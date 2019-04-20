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蔡總統說當兵和有無戰力無關 韓國瑜：完全搞混焦點

2019-04-20 16:17聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

高雄市長韓國瑜。聯合報系資料照片／記者楊濡嘉攝影
高雄市長韓國瑜。聯合報系資料照片／記者楊濡嘉攝影
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高雄市長韓國瑜在美國訪問時與學者談到台灣的軍隊，並說到台灣軍隊最大的困難在於沒有軍法，並用太監穿Armani的西裝還是太監來比喻，蔡總統要韓把這句話收回去。韓國瑜認為蔡總統把批判他看得比軍隊軍法、提升軍隊戰鬥力還重要，同時說到他當過兵，蔡總統沒有當過兵。蔡總統得知後回應當兵跟有沒有戰力是兩回事。韓國瑜再回蔡「腦袋是壞掉了嗎？」、「完全搞混焦點」、「打政治口水一點意思都沒有」。

韓國瑜說，那是在美國訪問的時候，美國的學者問台灣的國防怎樣，要不要加一點國防預算？他說台灣軍隊最大的問題在沒有軍法，一個軍隊沒有軍法，等於沒有靈魂，沒有紀律，蔡總統聽到這個話，就叫他把話收回去，他就講「我當過兵、妳沒當過兵」；他了解軍隊是怎麼一回事，蔡總統因為是三軍統帥，要趕快把軍隊弄出有作戰力，蔡總統現在不去思考這個，而是先修理韓國瑜，腦袋是壞掉了嗎？

韓國瑜表示沒有汙衊誰的意思，一點這個意思都沒有；身為三軍統帥，蔡總統覺得軍隊很重要，就要把軍隊的戰力發揮出來，現在我們陸海空三軍連法律、刑法都都沒有，請問一下這個軍隊要怎麼作戰？

蔡總統叫他要收回很多話，他再把這些話收回，他都快收回到娘胎裡面去。韓國瑜表示，軍隊沒有軍法，只要當過兵都知道，絕對沒有戰鬥力，這個很清楚，買再多武器、裝備，軍隊已經沒有靈魂、紀律了；所以，軍法對一個軍隊是多麼地重要！

他強調，蔡英文總統是三軍統帥，要去思考，蔡總統一天到晚認為國軍很重要，買了很多武器，但都忘記最重要的一件事情就是軍法，他講的重點在這裡，蔡總統為什麼要把這些變成政治上的鬥爭呢？蔡是三軍統帥，有這個責任，怎麼可以這樣模糊焦點、然後把它變成男女之間、有當兵跟沒當兵？完全搞混焦點。

他說，誰當三軍統帥都要面對這個問題，而且蔡英文總統已經當了3年的總統，還不面對這個問題？他講的重點在這裡，他跟美國人交換意見也在這裡，這還有什麼當政治攻防的？打政治口水一點意思都沒有。

韓國瑜蔡英文國軍
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