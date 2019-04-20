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影／台灣沒軍法？韓國瑜嗆沒當過兵 蔡總統：把話收回去

2019-04-20 16:16聯合報 記者徐宇威╱即時報導

高雄市長韓國瑜日前針對美國學者關心台灣國防的回答中表示，台灣國防最大的問題在於沒有軍法，他強調一個軍隊沒有軍法，就沒有靈魂、沒有紀律，就算國防預算高，也只是「太監穿西裝」，本質上還是太監，他認為沒有軍法，一旦發生戰爭，軍人不會為國賣命，如此說法引發爭議，對此總統蔡英文今天(20日)上午表示目前軍隊發生的事情有司法系統在處理，戰時就會回歸軍法，因此她以三軍統帥的身分要正告曾是職業軍人的韓國瑜，把話收回去。

針對蔡總統要求他把話收回去，韓國瑜解釋「太監穿西裝」的只是用來強調軍法很重要的比喻，他不解地反問，蔡總統作為三軍統帥，不去思考如何提升軍隊作戰力，而是先修理他，腦袋是壞掉了嗎？因此他不認為這個說法有收回的必要。更建議蔡總統應該先弄清楚論述本身，或者她認為軍法不重要？

只是韓國瑜的談話中還提到「我當過兵、妳沒當過兵」，雖原是要強調自己了解軍隊，卻惹來具有沙文主義的批評，對此蔡英文回嗆，表示韓國瑜又講錯了，要他向社會大眾解釋有沒有當過兵與軍隊有沒有作戰力的關聯，蔡總統更表示自己作為三軍統帥，平常的批評她都可以受教，也可說明，但有損國軍形象她必須要站出來捍衛他們，蔡英文用詞強硬，今天二度要求韓國瑜把話收回去。

另外蔡英文昨天在宜蘭一場座談會上講「很多人主張民主機制用民調，我跟你說，民調蔡英文不會輸啦，但是如果要民調下去哦，這個黨就分裂了啦，因為有民調一定有競爭，有競爭一定有攻擊嘛，那如果有攻擊這個黨要如何團結」，但事後總統府針對媒體報導蔡總統指「民調會分裂」一事發出聲明，解釋蔡總統的意思是「她不會輸」，但蔡英文的說法仍引發議論。

今天上午蔡總統再被媒體追問此事，她強調自己身為黨員，會尊重黨的制度，但自己同時也是總統，身負總統的責任，呼籲不要因為黨內部的問題，造成執政上的干擾，因此如果說有自我否定、切割，或者是讓支持者不安或很焦慮的作為，都不應該。

蔡英文總統上午以三軍統帥要求收回發言，高雄市長韓國瑜今天回嗆，「蔡沒當過兵！」不...
蔡英文總統上午以三軍統帥要求收回發言，高雄市長韓國瑜今天回嗆，「蔡沒當過兵！」不過，蔡英文總統下午參訪產業徵才博覽會時也反批韓國瑜說錯話，再度要求把這句話收回去。記者曾吉松／攝影
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韓國瑜蔡英文民調
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