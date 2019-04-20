新黨論壇：北京打壓民進黨 不是打台灣人

2019-04-20 15:16 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



新黨今日舉辦「北京要統 台灣怎辦」論壇，大談統獨議題，預計下午3點20分邀請日前被驅逐出境的武統學者李毅「現聲說法」，其中新黨籍北市議員侯漢廷率先發言，認為兩岸近日產生激烈論戰，相較前總統李登輝、馬英九時代都提倡和平統一，反倒是民進黨持續擴散不理性言論，尤其獨派人士總是「聞統色變」，聲稱統一就是喪失民主自由，「這一切都是民進黨片面狹隘的定義」。

新黨今日於桃園市婦女館舉辦「北京要統 台灣怎辦」論壇，出席者包括新黨副主席李勝峰，黨員蘇恆、王炳忠、林明正、楊世光和北市議員侯漢廷。而下午約3點20分左右，將現場連線日前被驅逐出境的武統學者李毅「現聲說法」，更預告將提供2017年李毅和民進黨秘密會談內容，還原民進黨向大陸傳話的經過。

侯漢廷說，過去在李登輝總統時代，談及兩岸和平統一，當時的民眾大多可以接受，但時至今日，民進黨卻聲稱簽署和平協會發生糟糕的結果，「但從來都沒有發生糟糕結果，如果發生了，那也是民進黨自己造成的」，都是因為過度激進言論使然。

侯漢廷舉例說，過去大陸對台灣抱持友善態度，但日前發生國道火燒車意外，造成大陸旅行團嚴重死傷事件，有不少台獨網友在網路發言「火燒支那人」，激進言論傷害大陸網友，讓大陸網友感受不被尊重，一個國家要做的應該是對台灣有幫助的事，不是老是鼓勵偏激言論，但「民進黨老是做這些沒意義的事」。