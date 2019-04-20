郭台銘成總統提名黑馬 藍委：恐重演黨人才培養斷層

2019-04-20 15:10 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



鴻海董事長郭台銘表態參與國民黨總統初選，讓國民黨總統提名態勢微妙變化。有黨籍立委認為，郭參選將讓初選複雜化，爭議加劇。立委林奕華則擔心，郭與國民黨連結度低，若當選未來恐重演過去黨人才培養斷層問題。

郭台銘宣布參選瞬間取得與高雄市長韓國瑜旗鼓相當聲量，只不過郭周二宣布考慮參加國民黨總統初選，周三黨部就以頒發感謝狀方式為郭黨籍問題解套，做法遭質疑。

有黨籍立委批評，過去黨中央主導總統提名機制排拒全民調，不要初選，現在為推郭，竟可讓郭從失聯黨員就地合法成合格黨員，還回過頭要重啟初選、全民調，黨中央當然會被質疑是量身定做、因人設事，對黨發展不是好事。

立委李彥秀則說，高雄市長韓國瑜去年帶起的韓流，讓國民黨在九合一選舉奇蹟式勝選，對國民黨是不可或缺的資產；郭台銘在國民黨最危急時提供無息貸款，價值與意義上也都值得給他為黨、為國家服務入場券。

林奕華擔心，郭台銘並非一直在國民黨內，未來若有機會出線，要如何與黨內充分合作？從競選到執政過程，黨不能變成次要的存在。

林奕華舉例，過去前總統馬英九就是靠個人光環與特質直接勝出，當選總統後卻因與黨無太深淵源，導致後來為人詬病的黨內培養人才斷層；如今具類似特質的郭台銘，若最後初選勝出代表國民黨選總統，恐又會重演同樣情形，黨內不能不正視問題。