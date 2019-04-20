總統提名回徵召初選 挺吳派常委：初選機制不可能排韓

2019-04-20 15:09 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



國民黨總統提名兩強並立，主席吳敦義昨再提徵召初選，定調若高雄市長韓國瑜無意主、被動參與初選，也不會直接徵召參選，形同確定初選勢在必行。吳的主張雖讓挺吳派與非挺吳派中常委均認同，但卻再遭拱韓人士質疑卡韓。

也因國民黨總統提名制度調整，取決於韓國瑜參選意願，「吳韓會」成關鍵。據了解，黨副主席曾永權昨已與韓國瑜陣營連繫上，但雙方會面時間未定，韓仍在思考合適時間。近韓人士說，依黨規劃，這兩周周末是合適時間點，但韓並無積極意願。

國民黨總統提名制度一波多折，吳敦義昨天再拋「徵召初選」概念。挺吳派中常委曾文培表示，國民黨要讓最強人選出現，總統初選機制就「不可能排韓」，否則初選勝出人選不僅難獲得韓粉支持，到全代會要正式提名時也會受到挑戰。

改革派中常委徐弘庭則說，吳敦回歸徵召初選機制，符合吳當初聲稱徵召最強的韓國瑜參選總統想法。只不過徐認為，若韓最後即使被動納入初選，也就不應迴避對民眾的責任，要對未來國政方針的辯論有一負責任的態度；且若韓有意，時間不在韓這邊。

只不過吳敦義昨也首度表態，初選機制只要經常會通過，可能再由2月27日常會決議的七成民調、三成黨員投票，改為當初吳排拒的全民調，卻引發部分挺吳派常委反彈，質疑當初黨喊打喊殺要推黨員投票，現在大轉彎又要常委背書，傷害常會威信。

曾文培則主張，若總統初選制度要調整，那就等組發會正式向常會提出提名要點與時程後，再由常會討論、決議。曾說，最好的方式，是將原本經參選人2分之1以上多數同意，得改全民調的機制修回，而不是直接將初選辦法再調一次成全民調。

而鴻海董事長郭台銘宣布參選後，似乎讓拱韓國瑜聲量消退。不過有常委認為，郭台銘與韓國瑜兩人的形象與魅力都深植人心。曾文培則說，韓粉成分多元，但與郭的支持來源部分重疊，郭出來後，只會讓韓粉覺得有更多元選擇，不是消風。

有挺吳派中常委則認為，郭台銘出線後，確實讓系出同源的韓粉有了更多元的思考，就支持最強的人當然是其中一種看法，但也確實有韓粉開始排列組合，希望擴大勝績，其中當然也就有人會覺得，那就讓郭選總統，韓為黨守住高雄，但兩者不是互斥。