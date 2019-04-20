議員轉述，水牛伯建議柯P：若投入2020 要有很大決心

2019-04-20 13:40 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



台北市長柯文哲、行政院前院長游錫堃今天出席台北海洋科技大學慶祝53週年校慶，台北市議員、台北海洋科技大學董事長林世宗受訪表示，席間柯、游兩人有針對未來的方向交換意見，他建議柯「做好做滿」，游則建議，柯如果要投入2020，決定了以後會很辛苦，因為時勢變化很多，有多方人選會產生化學變化，要審慎評估。

林世宗表示，游錫坤是台北海洋科技大學的校務總顧問，柯文哲是台北市的大家長，三人有聊台北海洋科技大學從早期中國海專改制技術學院，升格科大一路來的歷程，尤其改善士林校區校園部分，他有跟柯探討開發社子島後會有什麼衝擊；得到的結論是，柯開發社子島的決心，任內會有一定期程，市府會思考如何配合中央法規讓市府規範更周延，這是市府目前在努力的地方。

言談間，柯文哲還秀出手機給林世宗看等一下又要跑哪些行程，也針對未來的方向做了一些意見交換。林建議柯做好做滿，游說，如果要投入2020年要審慎評估，局勢一直變化，要有很大決心。

至於林世宗祝福柯文哲「心想事成」，林世宗表示，是他們心裡想把學校做好，期待市府大力協助，希望市府聽到他們的心聲，「可以心想事成」；至於柯文哲聽到有什麼回應？林世宗說，「就抓頭啦。」