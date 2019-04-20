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美日指陸威脅印太和平 外交部：願做區域穩定力量

2019-04-20 12:06聯合報 記者張文馨╱即時報導

外交部指出，「美日安全諮商會議」於美東時間本月19日在華府舉行，會後發表聯合聲明，其中提及雙方共同關切破壞國際規範及制度的地緣政治競爭和脅迫的企圖對美日安保同盟構成挑戰，並對單方面企圖脅迫改變東海及南海現狀的舉措表達嚴正反對；雙方也重申合作捍衛區域和平穩定的決心。

外交部表示，正面看待美、日兩國對此區域安全情勢的重視。我作為印太區域中負責任的利害關係者，將持續密切關注區域情勢發展，也將與其他理念相近國家攜手合作，持續作為貢獻區域和平、穩定及繁榮的良善力量。

蔡英文總統。本報資料照
蔡英文總統。本報資料照
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