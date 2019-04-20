柯文哲：議員霸凌「混蛋市長」 難怪好人不願進政府

2019-04-20 10:52 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



台北市長柯文哲上午參加松山慈惠堂萬人淨山健行，以及孝親感恩成年禮活動，綠營地方民代無人到場，只有國民黨市議員游淑慧、國民黨立委費鴻泰與柯同台。媒體問柯，最近沒有綠營民代願意同台？柯說，不會，有的還是會，媒體舉議員許淑華為例，她沒有到場，柯說，「不一定啊，人家搞不好肚子痛，何必想這麼多」。

民進黨北市議員許淑華、李建昌前天在議會質詢，指柯為了避嫌，具有民進黨色彩的學者皆婉拒參加107年雙城論壇，李建昌還大罵柯是「混蛋市長」。柯文哲昨天要求議員把混蛋兩字收回去並道歉，但對方都沒有反應。

柯文哲說，這就是台灣政治上的一個問題，後來發現很多人都不喜歡進入政府，第一，薪水就已經比外面企業界低，第二點，有媒體狗仔隊，隱私權都沒有，第三點，常常要被議會侮辱。

柯說，像私底下談話不小心被錄到，結果還要公開道歉，但那種公開場合罵人家混蛋的卻沒事，這實在不公平，難怪後來發現很多企業界人士或有能力的人，都不喜歡到政府，薪水又低然後又被媒體整天盯著，還要被議會霸凌，難怪好人都不願意來。