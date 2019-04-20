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無成績門檻 蘇貞昌宣布農漁子女獎助學金增加3成

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無成績門檻 蘇貞昌宣布農漁子女獎助學金增加3成

2019-04-20 09:24聯合報 記者周佑政╱即時報導

為鼓勵農漁民子女繼續升學就讀高中職及大專院校，政府設有「農漁子女獎助學金」。行政院蘇貞昌今天在臉書表示，政府決定將「農漁子女獎助學金」增加三成。也刪除原本的成績規定，讓上進子弟繼續上進，農家人才都能成材，這是政府能幫忙的地方。

蘇貞昌宣布農漁子女獎助學金增加三成，調整後的金額是，每學期公立大專院校6500元，私立大專院校1萬3000元；公立高中職4000元，私立高中職6500元。

蘇貞昌表示，他來自農業大縣屏東、當過屏東縣長，深知農家子弟就學的難，解習題不難，難解的往往是經濟困難，「我覺得，政府就是應該要替上進的農家子弟排除萬難」。

相較農委會現行規定，農漁子女獎助學金，每學期公立大專院校5000元，私立大專院校1萬元；公立高中職3000元，私立高中職5000元，獎助學金金額全面提升。

這項獎助學金申請條件，現行包括申請人為農保被保險人、農會正會員之農民或漁會甲類會員之漁民；學生父母最近一年度綜合所得總額未超過114萬元；學生前一學期學業成績平均70分以上，操行成績乙等或70分以上，且未領取政府學雜費減免優待補助者，未來原本的成績規定將刪除。

行政院表示，新制農漁子女獎助學金這學期就能開始申請領取。農家子弟經常需協助務農，別人在讀書，他們要幫家中打拚，因此這次不但增加獎學金額，還刪除申請獎學金一定要有學業成績達標的規定，但保留要提供德行成績。「我們希望可協助青年學子求學，公平學習，支持農家子弟」。

行政院長蘇貞昌今天在臉書表示，政府決定將「農漁子女獎助學金」增加三成，也刪除原本...
行政院長蘇貞昌今天在臉書表示，政府決定將「農漁子女獎助學金」增加三成，也刪除原本的成績規定。圖／取自蘇貞昌臉書
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