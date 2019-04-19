資通產品禁用原則出爐 政院：無關民眾消費

2019-04-19 23:27 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



行政院19日發布「各機關對危害國家資通安全產品限制使用原則」，要求各機關除因業務需求且無其他替代方案外，不得採購及使用危害國家資通安全的廠商產品。待相關機關盤點後，行政院預計在3個月後以正面表列方式，公布生產、研發、製造或提供危害國家資通安全產品的廠商清單。

這項行政規則原訂今年1月底發布，但為求周延，18日才由行政院長蘇貞昌核定後生效。原本名稱初訂為「各機關使用中國大陸資通訊產品處理原則」，並被外界視為針對「華為」等中國品牌而來，但定案名稱未提及「中國」、「大陸」或「陸資」等字眼。

行政院發言人Kolas Yotaka表示，討論過程發現，有疑慮的商品未必只來自中國大陸，還有其他國家，因此名稱中未限於中國大陸，「但當然，中國大陸產品也在適用範圍內」。

Kolas也強調，這項「政府內部」的處理原則，只適用於政府各機關，不會拘束個人消費或民間單位採購相關產品，「請各界不要誤會」。

這項規則依據的母法，是今年1月1日施行的「資通安全管理法」。該原則共有7點，適用對象包括中央與地方機關（構）、公立學校、公營事業、行政法人，以及資通法所定「關鍵基礎設施提供者」及政府捐助的財團法人。其中，關鍵基礎設施提供者包括水資源、能源、通訊傳播、交通、金融、高科技園區、政府機關、緊急醫療8大類。

原則中所稱「危害國家資通安全產品」，是指對國家資通安全具有直接或間接造成危害風險，影響政府運作或社會安定之資通系統或資通服務。有關資通產品的定義，Kolas表示，包括伺服主機、網路攝影機、無人機、雲端服務、電信業核心骨幹網絡設備、電腦軟體、防毒軟體、機關委外開發的系統、委外通訊顧問，或是委外請企業規畫、開發的系統等。

條文規定，主管機關應基於國家安全、國際情資分享、潛在風險及衝擊分析等因素，蒐集相關機關意見綜合評估，據以核定生產、研發、製造或提供危害國家資通安全產品之廠商清單。但主管機關也應定期檢視廠商清單，重新評估後，視需要調整。

條文明定，各機關除因業務需求且無其他替代方案外，不得採購及使用危害國家資通安全的廠商產品；各機關必須採購或使用該類產品時，應具體敘明理由，經主管機關核可後，以專案方式購置，並列冊管理及遵守相關規定。

Kolas坦承，這項規則目前沒有罰則，但她強調「資安就是國安」，希望中央及地方政府，不分藍綠，共同遵守，維護國安。