蔡說民調不會輸但會分裂 林濁水：會分裂還不說NO？

2019-04-19 20:39 聯合報 記者 聯合報 記者 黃國樑 ╱即時報導



蔡英文究竟要不要舉行初選，進行民調，今天說法反覆，民進黨前立委林濁水質疑，蔡的說法豈不是乾脆就民調，讓黨分裂沒關係？

林濁水在臉書貼文說，蔡總統強調沒有說「不能民調」或者「拒絕民調」，反而有表達「民調蔡英文不會輸！」，還說「如果要民調下去，這個黨就分裂了啦。」

他問，奇怪，那總統既然知道民調下去會分裂，還不加以拒絕，不說NO，難道是因為既然不會輸，所以乾脆就民調，讓黨分裂沒有關係？