AIT主席莫健：共享民主價值觀是美台關係基石

2019-04-19 20:17 中央社 台南19日電



美國在台協會主席莫健表示，共享民主價值觀是美台關係基石。圖為莫健出席美國在台協會在內湖新館舉辦《台灣關係法》40年友誼慶祝酒會。 聯合報系資料照／記者余承翰攝影 分享 facebook

台灣關係法通過40週年，美國在台協會主席莫健今天表示，早年台灣赴美留學的人發展對美國深厚情誼、建立專業人脈以及共享的民主價值觀，這些共享價值是奠定美台關係的基石。

台灣關係法通過40週年，美國在台協會在台南舉辦「立穩根基，共創未來：AIT@40-1979年後美台關係特展」，今天在台南愛國婦人館舉辦開幕式。

席間美國在台協會（AIT）主席莫健（JamesMoriarty）表示，台南的愛國婦人館曾經是美國新聞處。當時新聞處的圖書館，是許多赴美留學者收集資訊的第一站。這些赴美留學的人自然而然發展了對美國深厚的情誼和理解，並建立專業人脈以及共享的民主價值觀，這些共享價值奠定了今日美台關係的基石。

台南市長黃偉哲在開幕式致詞時則表示，愛國婦人館在40年前是美國大使館新聞處管轄的台南新聞處，能夠在這麼一個值得紀念的時刻重返此地，格外具有意義。

黃偉哲說，40年來台灣從集權走向民主，從威權走向開放，台灣的民主是華人社會的典範，也是穩定區域安全的重要角色。台灣關係法通過40年，對台灣內部的民主進程、整體的國際形勢、對外關係，甚至經濟成長都有舉足輕重的影響，雖然是一部美國國內法，影響力卻是跨國界的。

黃偉哲說，當年有「愛文芒果之父」美名的農民鄭罕池，在美國國際開發署（USAID）的協助下，把佛羅里達州的芒果樹嫁接到台南玉井的芒果樹上，才生產出享譽國際的愛文芒果。聽聞美國農業部將在4月底首次派遣貿易代表團到台灣訪問，也歡迎代表團有機會能到台南看一看。

這次在愛國婦人館展出文件、文物、訪談資料、眾多照片等資料，顯示自1979年以來，台美雙邊深刻且廣泛的各種互動與往來，回顧過去40年來台美關係的關鍵時刻，並展望未來的發展可能，展期至5月19日止。