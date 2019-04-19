蔡英文參加基層座談 呼籲要支持、對執政黨有信心

2019-04-19 18:28 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



蔡英文總統今天下午參加基層幹部聯合座談，聽取基層民意，針對外交、國防、經濟等方面發表她的意見，也呼籲民眾要對執政黨有信心，們有足夠的決心與魄力，希望可以繼續支持現在的執政黨，讓執政黨可以繼續為台灣做更多事。

蔡英文說，作為一個政府領導者，要對歷史負責，不能夠說，做4年總統卻什麼都不做，如果她什麼都不做，只是花錢去討好每個人，我現在就很好選，不能浪費人民給你的視野，該做的事情還是要做。

蔡英文指出，在外交部分，中國打壓我們，但國際上很多人支持，因為台灣是個民主國家，重視自己的主權，這是有史以來，國際對我們支持最高的時候。

「我是對國防部注入最多心血的總統」蔡英文說，有人說女生做三軍統帥行不行，她說「很行」。她每天花很多時間都在國防上，關心自主研發武器系統，她也去關心國軍弟兄，他們可以跟總統在一起保衛這個國家，這是國軍普遍的認知，

在經濟方面，2015年經濟是負成長，但在她上任後，2016年經濟成長率1.5%，2017年3%，2018年2.6%，都是持續成長，現在美中在打貿易戰，全世界都受影響，雖然大家都下降，但台灣卻在上升，這表示在處理經濟方面是可以的，現在許多台商、外商也都回來投資，累積千億元的投資金額，創造了1萬多個工作機會，現在還在增加中，外商進來投資也是重視台灣人才，也培育台灣科技人才。

蔡英文說，在國防、外交、經濟方面都在穩健讓國家正確方向穩定發展，但因為有些事情是改革，一定很多人不適應，過去在處理的時候沒有注意細節，讓社會有些人不滿意，但這2、3年來，國家有在正確的道路上，但是執政確實辛苦，一個改革者來說，過程是非常的辛苦。