蔡英文談年金改革：一定要做 對大家好只有對總統不好

2019-04-19 18:25 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



蔡英文總統今天下午參加基層幹部聯合座談，聽取基層民意，宜蘭縣議員林麗認為年金改和有點草率，蔡總統在做抉擇時，應該訂好遊戲規則，讓大家知道軍公教改革就是這樣；蔡英文回應，軍公教年金給付變少，她心裡覺得有點過意不去，「沒有一個政治領導人願意做這種事情，除非這件事情對國家很重要。」年金改革這件事情一定要做，對大家好，只有對總統不好，總統要付政治代價。

林麗在座談會上提到，蔡英文總統在總統府帶領的都是軍公教，都是公務人員，她認為年金改革有點草率，應該可以溯及既往，一段時間後，已有心理準備，要準備退休，不是為了退休金，可能是因為家庭因素或是生涯規畫，才是退休因素。

林麗認為，在做這樣的抉擇，應該要顧及一些人的想法，把遊戲規則訂好，讓大家知道軍公教改革就是這樣，想考的年輕人會有心理準備，不會嫌棄薪水少，有退休金可以穩定生活，才會去考高、普考，年輕人自己會有想法，如果認為軍公教跟勞工一樣沒保障、沒退休金，他會願意去拚。

蔡英文回應，軍公教他們的年金給付減少，心裡覺得有點過意不去，「沒有一個政治領導人願意做這種事情，除非這件事情對國家很重要。」以前的總統說要改都沒有改，但現在不能不改，軍人年金如果不改，今年2019年就破產，越晚改國家財務負擔越大，砍的幅度會越大，越早改財務工程越好做，國家財力負擔會小，調整幅度變小，這件事情一定要做，對大家好，只有對總統不好，總統要付政治代價。