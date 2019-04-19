危害國家資通安全產品限制使用原則 避中國字眼

2019-04-19 17:55 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



行政院今天發布「各機關對危害國家資通安全產品限制使用原則」，要求各機關除因業務需求且無其他替代方案外，不得採購及使用危害國家資通安全的廠商產品。條文並規定，主管機關應基於國家安全、國際情資分享、潛在風險及衝擊分析等因素，蒐集相關機關意見綜合評估，據以核定生產、研發、製造或提供危害國家資通安全產品之廠商清單。

這項行政命令原訂今年1月底發布，但延至昨天才由行政院長蘇貞昌核定。原本名稱初訂為「各機關使用中國大陸資通訊產品處理原則」，但為避免造成民進黨政府「逢中必反」的刻板印象，名稱與內容已有調整，未提及「中國」、「大陸」或「陸資」等字眼。

今年1月1日施行的「資通安全管理法」第5條第1項規定，「主管機關應規劃並推動國家資通安全政策、資通安全科技發展、國際交流合作及資通安全整體防護等相關事宜，並應定期公布國家資通安全情勢報告、對公務機關資通安全維護計畫實施情形稽核概況報告及資通安全發展方案」。這項使用原則即依上述規定訂定，共有7點，適用對象包括中央與地方機關（構）、公立學校、公營事業及行政法人，以強化資通安全防護，降低國家資通安全風險。

使用原則中所稱「危害國家資通安全產品」，是指對國家資通安全具有直接或間接造成危害風險，影響政府運作或社會安定之資通系統或資通服務。

條文中規定，主管機關應基於國家安全、國際情資分享、潛在風險及衝擊分析等因素，蒐集相關機關意見綜合評估，據以核定生產、研發、製造或提供危害國家資通安全產品之廠商清單。此外，主管機關也應定期檢視廠商清單，重新評估後，視需要調整。

條文規定，各機關除因業務需求且無其他替代方案外，不得採購及使用危害國家資通安全的廠商產品；各機關必須採購或使用該類產品時，應具體敘明理由，經主管機關核可後，以專案方式購置，並列冊管理及遵守下列規定：一，應指定特定區域及特定人員使用；二，不得與公務網路環境介接；三，不得處理或儲存機關公務資訊；四，測試或檢驗結果應產出報告；五，購置理由消失，或使用年限屆滿應立即銷毀。

條文並要求各機關，應依下列規定定期辦理資產盤點： 一，對本原則生效前已使用之危害國家資通安全產品，應於廠商清單提供後三個月內列冊管理，不得與公務網路環境介接，並應移至非敏感或非重要環境；二，前款廠商產品已屆使用年限者，應於廠商清單提供後，即刻編列預算於該年度內汰除，未達使用年限者，應定明汰除 期限。