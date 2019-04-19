獨／澄清假消息 政院有意創PTT「政府說明板」

2019-04-19 16:20 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



行政院發言人Kolas Yotaka指出行政院在PTT上開設一個類似「官方說明板」，以作為政策說明和澄清新聞之用。 本報資料照片 分享 facebook

外傳行政院有意在全台最大BBS論壇「PTT實業坊」的平台上開設帳號，行政院發言人Kolas Yotaka今天證實這項消息，並指出行政院其實希望在PTT上開設一個類似「官方說明板」，以作為政策說明和澄清新聞之用。Kolas強調，PTT很民主，政府絕對不會干涉上面的言論，只是希望有一個發言的空間，也歡迎大家一起討論。

針對假消息流竄，行政院最近想盡辦法，不過同時也陷入兩難，必須想出一個既不傷害國內言論自由，又能防止假消息的方法。繼行政院與社群媒體LINE合作，開闢「即時澄清專區」後，現在政院也有意在PTT上申請帳號，並計劃設立一個「官方說法板」或是「官方說明板」，目前名稱未定。

為了討論其可能性，Kolas也在周三與網紅、現任PTT八卦板板主「四叉貓」劉宇討教板規，希望一切符合PTT規定。

Kolas說，當天會面主要就是討論創板的可能性。她強調，未來行政院如果真的開板，所申請的帳號會公開透明，名稱可能叫「官方說明」或「政府說明」，讓大家一目瞭然，而且在名片檔及各方面都會具名，並做的清清楚楚。

Kolas指出，行政院非常尊重，也了解PTT的文化，創板主要目的不在於抑制假消息，而是政府希望在PTT的平台上有發言的空間，至於政府所講的，大家要來噓，要來讚，或是要來分享對話，都很歡迎，就一起討論。

四叉貓在受訪時則表示，行政院主要是希望在PTT上澄清一些假新聞，他們也已經創一個帳號，並在17日當天向她詢問板規相關問題。

據了解，目前行政院在PTT上已經有一個名叫「GovClarify」帳號。

四叉貓並指出，行政院已經創了一個專門看板，和專屬帳號，希望將來可以在PTT發揮澄清新聞的作用，但還沒有正式啟用。四叉貓也表示，她在會中也提醒行政院，由於接近總統大選的時候，板上會提高發文權限，目前行政院所使用的帳號恐怕等級不夠。