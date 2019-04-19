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蔡總統質疑中國干預台灣選舉 賴清德：沒有這方面資訊

2019-04-19 16:03聯合報 記者林敬殷╱即時報導

蔡英文總統上午受訪時認為，台灣社會一下子韓國瑜，一下子郭台銘，她不相信之間沒有中國在干預。與蔡總統競爭民進黨總統初選的行政院前院長賴清德說，「目前我沒有這方面的資訊」。

民進黨總統蔡賴之爭僵持，台北市長柯文哲幕僚說，行政院前院漲賴清德如果出線，會比蔡英文總統要好打。賴清德說，他相信每一個人對於不同候選人都有不同看法，這部分他尊重，沒有評論。

賴清德行政院民進黨
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