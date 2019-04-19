蔡英文憂民調造成黨分裂 賴清德：脫黨競選才會

2019-04-19 15:52 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



蔡英文總統今天說，民調蔡英文不會輸，但是如果要民調下去，這個黨就分裂了。行政院前院長賴清德表示，脫黨競選才會（黨分裂），初選是民主的程序。

賴清德今天在台北市西門町舉行新書簽書會，媒體問他，蔡總統認為民調會造成黨的分裂，賴認為初選促進黨的團結，賴清德說，民進黨是民主的政黨，初選的程序由來已久，而且過去誰決定代表民進黨，不管是縣市長、立委、議員，一直到總統。

賴清德說，這個（指初選）並不是一個新設的制度，初選的制度包含幾個程序，他相信黨中央都非常清楚，他也相信民進黨主席卓榮泰及黨秘書長羅文嘉一定有能力妥善處理這個問題。

賴清德表示，初選就是非常珍貴的民主程序，民進黨初選制度有他的程序，就是先協商，協商不成就進入政見發表，或是辯論，再來就是用民調來決定誰代表民進黨，這是民進黨完整的民主程序。

賴清德說，民進黨這個民主程序一定要珍惜，因為我們看到國民黨也正在進行初選，初選並不可怕，這個並不是脫黨競選，只要在初選過程當中，大家力行君子之爭，同時好好向國人表達我們的政見和理念，我們要將國家帶往何方，我相信可以贏得國人的支持，他相信整個程序黨中央一定會妥善處理。