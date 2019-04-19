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高金素梅再槓陳吉仲：角色混亂，一轉身變NCC主委

2019-04-19 15:07聯合報 記者林文義╱即時報導

立委高金素梅再度槓上農委會主委陳吉仲，繼四月初陳吉仲在立院經濟委員會就「中南部地區及原住民族地區之農漁業相關產品其海外展銷及通路建置情況等」事項進行報告中隻字未提原住民，通篇只圍繞著「政治採購」打轉，被高金素梅譏為陸委會主委之後，高金近日再批陳吉仲不務正業，角色混亂，一轉身居然又變身NCC主委。

高金素梅16日的臉書引來近萬人按讚，分享達3500次，高金指出，陳吉仲指控她一年前揭發的「農業金庫 ODA案」是假新聞，批民進黨想將農民血汗錢拿去援助外國的公共工程，而農民想貸款卻很困難。她認為陳吉仲不務正業，一轉身，居然又變身NCC主委了！

高金素梅說，她就一次講清楚，她說的到底是「假新聞」？還是「掏空農民存款的未遂犯」？

高金素梅說，陳吉仲在委員會報告有關農委會的十大假新聞，將她在去年四月質疑農業金庫將投入政府開發協助ODA計畫，說成了假新聞。

針對陳吉仲的指控，高金素梅說，用法律語言來講的話就是掩護犯罪未遂案，始作俑者是民進黨。去年的3月19日民進黨立委鍾佳濱提臨時提案，要金管會主委顧立雄修法，讓農業金庫跨足ODA的新南向放款業務，此提案當時獲得四位民進黨委員聯署並通過。

此事引起高金素梅的關切，質疑ODA居然要動用到農漁民辛苦的資金。如果這件事情讓返鄉青年清楚知道，政府寧可把5千億的錢放到ODA新南向國家，而不支持我們農漁民青年，她相信會引起非常大的抗議。

高金素梅說，如果不是她和親民黨團開記者會，民進黨策劃的搬錢計畫不就得逞了嗎？陳吉仲將她的揭發說成是假新聞，如果民進黨真的把支持把農民血汗錢的農民金庫拿去撒在外國公共工程，那就明白說出來吧。

高金素梅近日再批陳吉仲不務正業，角色混亂，ㄧ轉身，居然又變身NCC主委了。取自高...
高金素梅近日再批陳吉仲不務正業，角色混亂，ㄧ轉身，居然又變身NCC主委了。取自高金素梅臉書
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高金素梅陳吉仲民進黨
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