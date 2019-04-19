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藍委提修民法「婚姻限一男一女」付委 同團：深感遺憾

2019-04-19 13:44聯合報 記者葉冠妤╱即時報導

由反同團體主導、國民黨立委黃昭順提案的《民法第972條條文修正草案》今早在立法院院會提逕付二讀遭否決，決議交付司法法制委員會審查，台灣伴侶權益推動聯盟認為，違憲法案竟付委審查，深感遺憾。

伴侶盟今午發出聲明呼籲立院司法法制委員會的委員們，應認清該「民法第972條條文修正草案」增訂「婚姻，應限定為一男一女之結合」，已明顯違反大法官釋字第748號解釋意旨，也完全不是公投結果可以有的效力。

伴侶盟表示，據大法官釋字第748號解釋，過去我國婚姻僅限一男一女已違反憲法保障的「平等權」與「婚姻自由」，自此，我國「婚姻」已不限一男一女，去年公投屬立法原則的創制，未來立法院依此公投結果所通過的法律，亦不得牴觸憲法，換言之，公投第10案、第12案的效力及依其結果所立的法律，都不能牴觸釋字748。

伴侶盟說，反同組織明知自己的要求違憲，卻仍持續扭曲公投主文與釋字748，最初第10、12案的公投提案主文都被中選會要求補正，加上「民法」二字，原因就在於釋字748具憲法效力，公投不能牴觸憲法保障同志結婚的權利，因此這兩個公投只能在不牴觸大法官解釋的範圍內，針對同性婚姻的立法形式進行投票，最後結果就是採「不修民法」的方式，「另立專法」保障同婚。

伴侶盟指出，反同組織即使明知公投不能牴觸憲法，還是請國民黨立委賴士葆、沈智慧提《公投第12案施行法草案》，企圖把同性二人的結合稱為同性家屬，不給同志「婚姻自由」的保障；如今又再請國民黨立委黃昭順提增訂民法第972條第二項「婚姻，應限定一男一女的結合」，誤導大眾謊稱如此才有落實公投第10案，但無論是賴士葆或黃昭順的提案，目的都在於剝奪同志平等結婚的權利，也完全違背了大法官釋字748的意旨。

伴侶盟在此嚴正呼籲立委應堅決反對這兩部違憲草案，並儘速完成一部合憲的同婚法案的立法，別再讓反同組織藉操作此議題持續累積擴大其政治資本，置台灣的人權法治於險境，也呼籲所有公民一起監督立院，用行動守護釋字748，還給同志平等的結婚自由與尊嚴。

國民黨立委黃昭順提出《民法》第972條修正草案今經時代力量黨團提案退回、國民黨團...
國民黨立委黃昭順提出《民法》第972條修正草案今經時代力量黨團提案退回、國民黨團提案逕付二讀，皆遭封殺，全案今決議付委審查。記者張文馨／攝影
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