日本專家林成蔚出任國安會諮委 施克和掌府副秘書長

2019-04-19 12:04 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



總統府發言人林鶴明今天表示，有鑑於區域情勢的動態發展以及國內政經情勢的變化與因應，蔡英文總統決定聘請學者林成蔚出任國家安全會議諮詢委員，勞動部政務次長施克和擔任總統府副秘書長。

林鶴明表示，林成蔚長年於日本執教，先後任教於日本北海道大學公共政策大學院、常葉大學法學部，不僅學養俱佳，更熟悉日本政情，人脈豐富，學術能力與實務經驗兼具。過去林成蔚2004年到2008年擔任國安會諮委期間，即主責對日溝通，實質促進台日關係的發展。

林鶴明說，日本是影響亞太安全與區域穩定的重要關鍵國家。面對中國持續改變台海現狀、美中貿易衝突與戰略競爭日趨激烈，台灣與日本在各面向的合作，是亞太區域和平穩定的重要關鍵，亦為雙方之共同利益。總統希望能借重林成蔚豐富的歷練與經驗，隨時掌握東亞區域情勢動態，以因應未來國際、兩岸的政經變局，因此特聘其為國家安全會議諮詢委員。

林鶴明表示，施克和具有豐富的中央與地方施政經驗，先後於雲林縣政府擔任建設處處長與副縣長，並於行政院長林全時期，先後出任行政院副秘書長與行政院辦公室主任，熟悉國家政務運作。目前擔任勞動部次長一職，對於勞動政策議題的推行，具有充分的實務經驗。