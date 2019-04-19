蘇貞昌到彰化 「我來送紅包，也來催工程」

2019-04-19 12:02 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



行政院長蘇貞昌（左起）、彰化縣長王惠美今天到彰化縣芳苑鄉，了解「台76線延伸彰化二林計畫規劃」，即台61線芳苑交流道與台76線快速公路銜接工程計畫的執行現況。記者何烱榮／攝影 分享 facebook 施工已逾28年的台61線（西濱快速公路），剩下彰化縣芳苑鄉至大城鄉的最後一哩路，行政院長蘇貞昌說「今天我來送紅包140億元，也來催工程，台61線銜接台76線的快速道路，涉及都市計畫和土地徵收，希望縣府和四鄉鎮公所能配合提早作業，讓工程能如期如質完成。」

今天蘇貞昌和彰化縣長王惠美、及洪宗熠、柯呈枋立委，到台61線施工中的芳苑工地，視察「台76線延伸彰化二林計畫規劃」執行情形及進度，交通部公路總局西部濱海公路北區臨時工程處長吳昭煌說明工程計畫內容和進度。

蘇貞昌今天除視察台61線最後一哩路施工情形，最主要是了解「台76線延伸彰化二林計畫規劃」，即台61線芳苑交流道與台76線快速公路銜接工程計畫執行現況。因吳昭煌簡報說，這項工程會在2020年6月前完成設計，蘇貞昌要求公路總局西濱北工處縮短道路的設計期程，也希望縣府和4個鄉鎮公所也能提早作業。

王惠美說，感謝蘇院長對地方重大建設的支持，她已交代縣府相關單位務必全力協助，預定明年底開始辦理工程用地徵收作業，希望各標案工程在兼顧工安及工程進度下，能在2025年底完工通車，帶動彰化縣境濱海地區觀光及產業發展。

王惠美說，蘇貞昌說，建設不分藍綠，也不分中央和地方，希望棉央和地方一起合作，快快速速進行，讓工程如期如質完成，讓地方更進步。

彰化縣境的台76線（漢寶草屯線東西向快速道路）為六年國建計畫的全台12條東西向快速公路之一，台19線（彰水路福興工業區附近）以東的高架路段在2005年4月通車，台19線以西路段因地方對路線走向意見分歧，無法達成共識，暫予緩辦。

縣府從2007年開始辦理「台76線延伸段彰化二林」可行性研究，為促進區域均衡發展及相關產業發展等目標，除原路線方案外，另外提出3條路廊方案，並辦理公聽會、問卷調查、彙整地方民意及地方首長意見，2012年間提出計畫路線，今年1月間定案。