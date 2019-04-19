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雙子星被卡？柯P嗆民進黨：初選很忙但國家不要耽誤

2019-04-19 12:02聯合報 記者楊正海╱即時報導

台北市長柯文哲上午在市府受訪。記者楊正海/攝影
台北市長柯文哲上午在市府受訪。記者楊正海/攝影
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昨天下午發生芮氏規模6.1地震，北市最大震度4級，引發民眾驚慌，北市都更、危老建物再度引起討論。柯文哲今天上午受訪，再嗆中央，危老建物1月通過法令，但是施行細拖到6月以後，結果台北市所有都更就停下來，「所以有時候，你罵他，你很想把他掐死，但怎麼辦」。

柯文哲還說到送中央審議的雙子星案，再問中央「你們到底要審到什麼時候？」國家重大投資可以這樣拖，實在是，他覺得這樣，民進黨辦初選很忙，這他了解，但是拜託，國家不要去耽誤，像雙子星要卡到什麼時候？

媒體問柯，是不是被故意卡？柯說，也不是故意卡，他猜很多案子都一樣，只是這案子太大被拿出來，中央卡的案子多的是，他要抱怨，西區門戶計畫北市全部做完，但鐵道博物館跟郵政博物館，到現在還沒開幕，大家認真做事一點，初選會有吵架，OK沒有問題，但是該做的事還是要做。

對於北市的防災型都更，這次地震又被討論，對於這幾年的進展，柯文哲說，都更還是這樣，該做的都做，但這就是民主國家，要享受民主，有時候就沒有辦法，像以前有部電影叫大同，5年拆了50萬戶，太厲害了，「我們又不能這樣幹」。

不過，柯文哲說，法規會越來越完備，至少台北市現在也沒有什麼釘子戶，有強制協調、錄音錄影，會做仲裁，沒有釘子戶，剩下就是有什麼需要市政府幫忙的，叫建商、不動產公會講，到底還有什麼要改進的，一樣一樣改。

柯文哲說，前陣子前內政部長李鴻源來市政會議演講，他也有交代下去，比方說都市設計的規則在審議的時候，現在正在修，常常是舊的房子一時間沒有辦法全部處理，新蓋房子一定要符合什麼樣的標準，包括防災的標準、韌性城市的標準，都把他寫進都市設計審議的規則裡。

柯文哲都更雙子星開發案
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