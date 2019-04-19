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影／談總統初選 蔡英文：不能民調，民調就分裂了

為韓國瑜留選總統的窗 吳敦義重提「徵召初選」

網路投票問挺誰還可抽獎 綠委指是釣魚網站搜集個資

2019-04-19 11:51聯合報 記者張文馨╱即時報導

民進黨立委林俊憲。記者張文馨／攝影
民進黨立委林俊憲。記者張文馨／攝影
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民進黨立委林俊憲今天舉行記者會表示，最近有一則詢問網友下屆總統要投給誰的網路票選活動，號稱還可以抽獎，其實是一家竊取個資的釣魚網站。他說，可能意在搜集個人資料後，散布虛假訊息，影響選舉結果。

林俊憲指出，每個月舉辦一場網路票選活動，大約要花幾百萬元，這場票選活動從2月就開始舉行，吸引網友參加。經他追查，舉辦這場票選活動的公司設立在香港，過去同一家公司就曾以星巴克喝到飽為噱頭來宣傳，遭星巴克否認。

林俊憲質疑，該票選活動可能是藉機蒐集國人的個資，另有他用，若個資遭不法人士以精準行銷為手段，投放假訊息，恐怕就會影響台灣選舉與民主發展。

國家發展委員會參事李世德指出，若蒐集個資後有特定不法行為，現行法已課刑事責任；換言之，若掌握相關違法事證，檢警單位可介入處理。

行政院資通安全處處長簡宏偉表示，過去的網路攻擊主要是獲取資料，或為求經濟利益，現在則是滲透關鍵基礎建設及透過釣魚網站蒐集個資。他說，不要以為填寫片段資訊就沒有風險，透過網路的多元連結，有心人士仍可對民眾完成人格的剖繪。

簡宏偉提醒，不要輕易填寫網路活動，如果有需要，還是要以最少資訊為原則，也要留意網站的合法性；刑警局建議，民眾可以關閉電腦的廣告功能以及提高安全設定以確保個資安全。

個資林俊憲
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