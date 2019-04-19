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2020新三國誌歷來最熱鬧 扁預測：郭柯幾定，綠待初選

2019-04-19 11:37聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

前總統陳水扁看眼前的2020總統選舉選局，用「選舉是化學，千變萬化」形容，認為這是歷來最熱鬧的一次總統大選，本來競爭較激烈的國民黨可能三國歸一統，由鴻海集團總裁郭台銘參選，反而是本以為只有總統蔡英文參選的民進黨因行政院前院長賴清德參選而有變數，無黨籍台北市長柯文哲參選幾可說是定局。

陳水扁今天在臉書「新勇哥物語─阿扁踹共」中說，就像他過去所說，選舉不是一加一等二，是化學，千變萬化。

他說，誰想得國民黨總統選局中本來新北市前市長朱立倫最強有力，經去年11月24日的選舉，高雄市長韓國瑜高票當選，韓流延續好幾個月，韓的聲勢超過朱， 國民黨還想徵召韓國瑜參選， 現在郭台銘要參選並明言拒絕徵召，要透過初選程序，這個局愈來愈明顯，如無任何意外，三國歸一統，所有的人全退，郭台銘將會代表國民黨參選2020總統大選。

扁看民進黨的情況，3月18日賴清德意外領表登記，本來蔡總統老神在在，認為是民進黨唯一候選人，現任總統尋求連任天經地義，沒有想到有人會登記參選向她挑戰，而且是她曾任命的行政院長，現在民進黨初選延後，蔡和賴之間真正有競爭，日後初選就和國民黨郭台銘做對比民調，看誰勝出。

陳水扁說，柯文哲參選2020總統「應是定局」， 包括擬政策白皮書的是過去扁曾任命的台北市副市長、考選前部長的台大政治系教授林嘉誠。

他表示，2020總統大選是「三腳督」、「 新三國誌」，不到最後不知鹿死誰手。這是歷年來最熱鬧的一次總統大選，比過去的國親合、連宋配PK扁等都熱鬧，誰會贏，無法百分之分算個精準，大家就慢慢的看下去。

前總統陳水扁認為2020總統大選是「 新三國誌」，是歷年來最熱鬧的一次總統大選。...
前總統陳水扁認為2020總統大選是「 新三國誌」，是歷年來最熱鬧的一次總統大選。圖／翻攝陳水扁臉書
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