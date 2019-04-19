韓總好還是郭董好？連勝文：支持勝算最高的人

2019-04-19 11:33 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



對於國民黨總統初選，連勝文（左二）表示，不管是韓國瑜還是郭台銘，只要是勝算最高的人，就是國民黨支持的對象。記者胡瑞玲／攝影 分享 facebook 2020立委選舉，國民黨表態參選新北市第12區的台灣創新法律協會創會理事長簡榮宗，今早與國民黨中央委員連勝文一同到汐止中正市場掃街拜票，提到決定參選國民黨總統初選的鴻海董事長郭台銘，連勝文表示，不管是誰，勝算最高的人一定是我們支持的對象。

連勝文表示，不管是高雄市長韓國瑜還是鴻海董事長郭台銘，兩個人都是有能力和聲望去做大家希望做的事，也都有能力帶領台灣做改變，連勝文認為，只要是願意為台灣服務、努力的人，不管是總統候選人還是立委候選人，只要是國民黨推出來的都會支持。

談到郭台銘是非典型國民黨政治人物，連勝文笑說，「所以他跟韓國於市長很像啊！」不管是講話還是思考模式，都很直接有魄力，形象非常雷同。被問到目前在年輕人民調中郭台銘支持度贏過韓國瑜，連說，不管是韓還是郭，他覺得兩人都蠻受到年輕族群的歡迎，所以若憑單一民調很難顯示誰在年輕人心中較有共鳴，「但相信兩人都很強」。

連勝文說，他非常認同韓國瑜「天塌下來有兩個人頂」這樣大氣的說法，國民黨若有更多的人在關鍵時刻站出來，一起合作，了解到國民黨只有團結合作，才有辦法扭轉國家未來的命運。談到郭韓是否有合作的可能，連表示，「當然希望兩人能夠合作」，韓國瑜若願意出來參選，支持度一定很高，但韓若想留在高雄服務，國民黨也會希望有另一個與韓支持度一樣高的人帶領國名黨參選。