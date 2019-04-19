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影／亂開車門隨機殺人 立委修法促兩段式開門

2019-04-19 11:33聯合報系攝影中心 記者杜建重╱即時報導

民眾開啟車門不當造成傷亡事故層出不窮，立委徐永明向警政署調閱資料發現，近5年開啟車門不當肇事事件總計達15,000件， 共造成23人死亡、受傷人數17,000以上。此外，近5年警政署統計資料顯示，前5大開啟車門不當肇事縣市分別是台中市、桃園市、高雄市、台南市及新北市。台北醫學大學傷害防治學研究所副教授白志偉分析後，以台北市開啟車門不當事故為例，發現高達85%的事故發生於駕駛座開啟車門不當，顯見駕駛人開關車門之觀念嚴重不足。

為改善民眾開啟車門不當造成傷亡事故現象，徐永明提出《道路交通管理處罰條例》第56-1條及63條修法草案，除將規範開關車門不當肇事列入違規記點項目，並延長違規記點統計時效為一年，也增列未依規定開關車門致影響用路安全之罰則為新臺幣一千二百元以上三千六百元以下罰鍰，及提高肇事罰鍰金額處新台幣三千六百元以上七千兩百元以下罰鍰。同時，要求交通部修法增列兩段式開門規定，公路總局則應將小型車路考項目「兩段式開門」明確定為駕駛以「右手兩段式開門」，以確保做到確認後方有無來車之動作，而交通部及警政署也應加強宣導兩段式開門及正確關門方法。

駕駛開車門未注意造成傷亡事故層出不窮，立委徐永明表示，根據調查有高達85%的事故...
駕駛開車門未注意造成傷亡事故層出不窮，立委徐永明表示，根據調查有高達85%的事故發生於駕駛座開啟車門不當，顯見駕駛人開關車門之觀念嚴重不足。記者杜建重／攝影
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民眾開啟車門不當造成傷亡事故層出不窮，立委徐永明向警政署調閱資料發現，近5年開啟...
民眾開啟車門不當造成傷亡事故層出不窮，立委徐永明向警政署調閱資料發現，近5年開啟車門不當肇事事件數總計達15,000件，造成23人死亡、將提案修法強制駕駛人兩段式開啟車門。記者杜建重／攝影
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徐永明
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