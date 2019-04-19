影／釣魚網站蒐個資 綠委質疑為影響總統大選做準備

2019-04-19 11:18 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 杜建重 ╱即時報導



立委林俊憲上午召開記者會，踢爆有心人士大量投放網路廣告，聲稱回答問卷可抽iPhone，藉此調查民眾對2020總統大選的看法，並記錄姓名、電郵地址等資訊，蒐集國人政治傾向資料。

林俊憲公佈3月29日晚上看到的廣告內文，廣告詢問民眾「票選您下屆總統理想人選？」，提供韓國瑜、柯文哲、蔡英文三個選項，並以「有機會贏得iPhoneXS!」吸引民眾點選廣告。廣告內並標註這是由AP Marketing所舉辦的活動，深入追查後，發現AP Marketing與Planet49隸屬於同一集團，而Planet49於2016年即有以星巴克咖啡作為獎勵，吸引民眾留下個人資訊，對此，星巴克也曾發出澄清聲明，表示此活動與星巴克無關。

林俊憲質疑，到底是誰會花費這麼大的金錢，大規模蒐集民眾政治傾向的個人資料，而得到這麼精確的個資又要拿來做什麼？目前眾多網路廣告平台，例如谷歌、臉書等，都有提供上傳目標客戶資料，精準投放廣告的服務，並提供類似族群投放廣告的功能，林俊憲懷疑，這些個資是準備用來精準投放廣告，企圖影響2020大選使用的。