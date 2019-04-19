影／以漁船為名 蔡英文到不捕魚的春陽號逛書房

2019-04-19 11:10 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



南方澳媳婦的作家吳小枚，在漁港邊開了一家小書房，以公公舊漁船為名，叫「春陽號」。蔡英文總統今天到宜蘭，特地走訪這家小書房。

春陽號位在蘇澳鎮漁港路49號，是間獨立書店，門口掛著船舵，書店裡，擺著從船上拆下的漁具，有船鐘、信號燈，很有海味。