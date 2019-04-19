影／媽祖託夢熱議 蔡英文來宜蘭拜「金媽祖 」

2019-04-19 11:06 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



媽祖託夢選總統之說引發熱議，現任總統與媽祖今天相見歡，蔡英文總統今天到宜蘭，首站就到南方澳南天宮拜媽祖。

南方澳南天宮香火鼎盛的媽祖廟，創全台灣之先，第一座以純金打造「金媽祖 」，名氣響遍國內外，並接續打造「玉媽祖」神像，將宗教與藝術結合。