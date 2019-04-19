立委提民法修正「婚姻限一男一女」 伴侶盟：違反釋憲

2019-04-19 10:50 聯合報 記者 聯合報 記者 潘乃欣 ╱即時報導



下一代幸福聯盟今舉行「誰偷走了人民的公投？」記者會，呼籲立法院針對去年愛家公投第十案結果修法。國民黨立委黃昭順並將提民法修正草案，主張「婚姻，應限定在一男一女之結合。」但伴侶盟也表示，黃昭順提出的草案，明顯違反大法官釋字第748號解釋。

黃昭順提出的草案內容是在民法972條新增第2項：「婚姻，應限定在一男一女之結合。」提案超過20名跨黨派立委連署。

下一代幸福聯盟理事長曾獻瑩說，去年11月24日全國性公投第十案：「你是否同意民法婚姻規定應限定在一男一女的結合？」同意票數為7658008，且同意票數多於不同意票。依公投法規定，該公投案通過，立法院應依公投結果增訂相關法律條文。

幸福盟表示，草案提出後，希望立院逕付二讀，並於5月24日前盡速三讀通過。雖然民法現行規定已限定在一男一女，但經過此次修法可以更清楚載明民法婚姻規定，而同性共同生活相關規定另以專法制定，呼籲立委回應民意。

這是台灣第一個通過的立法原則創制公投案。立法委員沈智慧表示，我國公投並無罰則。多個國家民眾行使創制權時，政府必須毫無條件尊崇民意，否則將遭倒閣或下台等懲處。曾獻瑩表示，本次提出的草案內容與公投主文一致，且於民法中增訂條文，符合公投旨意，立委不應偷走人民的公投。

伴侶盟表示，憲法保障同性間平等享有結婚之自由權利，已經司法院釋字第748號解釋肯認，不因去年公投結果而有任何改變。釋字748雖然沒有宣告民法第972 條：「婚約，應由男女當事人自行訂定。」違憲或立即失效，但依照其解釋意涵，過去婚姻僅限一男一女的規範狀態已被認定違憲，自此，我國「婚姻」已不限於一男一女。

伴侶盟也說，大法官於釋字748中明白表示，若逾期未完成修法，同性二人可以直接依現行民法登記結婚，更證明若將民法所稱婚姻限定為一男一女之結合，當然是違憲之舉。

曾獻瑩則表示，人民才是最大，大法官應該走在人民的後面去解釋法律，而不是走在人民之前限制法律。