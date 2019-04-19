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談2020年總統特質 蔡英文霸氣回應「就是我」

2019-04-19 10:05聯合報 記者周佑政╱即時報導

蔡英文總統今天接受廣播節目專訪，談及2020年總統要具備何種特質與條件，她說，「...
蔡英文總統今天接受廣播節目專訪，談及2020年總統要具備何種特質與條件，她說，「當然要像我一樣，或者就是我。」 本報資料照
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蔡英文總統今天接受廣播節目專訪，談及2020年總統要具備何種特質與條件，她說，「當然要像我一樣，或者就是我。」蔡總統也說，對台灣人來說，2020年這一局，是可以維持現在主權獨立的穩定現狀，還是被迫走上統一的進程，很重要的分水嶺。

大陸年初提出一國兩制台灣方案，對台做法是否有具體轉變；蔡總統說，在政治的進程變得更積極、更有企圖心，才會看到一國兩制台灣方案的出現，其實在習近平連任後，也看得出對台的政治思考與進程，確實展現一種企圖心，我們也感受到這個壓力。一國兩制台灣方案提出，就是要將兩岸進程帶到以統一為目標的階段。

蔡總統說，高雄市長韓國瑜曾說，2020年就是捍衛中華民國，她也曾說，捍衛中華民國這件事，我們每天都在做，作為一個總統，捍衛國家主權，確保人民的安全，本來就是應做的事。

她說，2020年選舉各國高度重視，更何況中國對2020，心裡有很多盤算與期待，也積極的在看台灣這一局。對台灣人來說，2020這一局，是可維持現在主權獨立的穩定現狀，還是被迫走上統一的進程，很重要的分水嶺。

被問及2020年要繼續當總統要具備什麼樣的特質與條件？蔡總統說，「當然要像我一樣，或者就是我」，必須有外交能力，把所有的國際支持與信賴，全部集結起來，讓我們在面對中國壓力時，有國際支持，理念相近國家的協助，安全事務上的合作，在面對2020年以後兩岸的情勢，是很重要的一面。

蔡總統強調，我們還是要持續強化國防，她覺得「國防是和平最大的保證」，如果有一個足以防衛且是堅實的國防能量，才會逼得對手採取和平方式，面對兩岸，也才會有比較大的和平機會。「或許有人覺得最大的國防就是和平」，但她覺得國防才是和平最大的保障。

蔡總統也重申，她並來沒有接受九二共識，堅持主權獨立，「我的維持現狀就是獨立自主的現狀」。

一國兩制蔡英文
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