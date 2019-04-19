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有沒有被媽祖託夢？蔡英文：在一起時間長不需要

2019-04-19 08:51聯合報系攝影中心 記者葉信菉╱即時報導

上午總統蔡英文接受綠色和平廣播電台專訪，面對主持人提問蔡總統也有去參加白沙屯遶境，有沒有被媽祖託夢，總統蔡英文表示，他與媽祖在一起的時間長，不需要託夢。面對國際局勢問題，總統蔡英文強調做一個總統言行必須一致，然後要扛得住壓力。

總統蔡英文上午接受綠色和平電台專訪，談到如何當一個領導人，他強調做一個總統言行必...
總統蔡英文上午接受綠色和平電台專訪，談到如何當一個領導人，他強調做一個總統言行必須一致，然後要扛得住壓力。記者葉信菉／攝影
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蔡英文媽祖
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