【重磅快評】農委會算什麼 整個政府都是我的1450

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2019-04-19 07:39聯合報 主筆室

農委會主委陳吉仲宣示對抗假新聞，面對國會監督，卻推要秘密處理。本報資料照
農委會主委陳吉仲宣示對抗假新聞，面對國會監督，卻推要秘密處理。本報資料照
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去年六月，10多位綠委連署修改社會秩序維護法，針對散布假消息，可處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰，引發譁然，當時政院態度還相當保留，表示並無此提案。沒想到，民進黨歷經九合一大選的慘敗與316立委補選的慘勝，行政院會昨天通過刑法等部分條文修正草案，新增透過廣電、網路散布謠言與不實訊息等，最重可處3年徒刑及30萬元罰金。

從行政罰到刑事罰，3天變3年、3萬變30萬，輸怕的蔡政府打假的力道愈來愈重，也愈來愈不遮掩。

這一、兩年開始，蔡政府只要面對網攻或負面新聞，一定會出現幾個關鍵字：假新聞、假訊息、境外勢力，把自己的執政不力、民調低落、民怨四起，全推給上述幾個「凶手」。彷彿只要消滅這些「戰犯」，就能贏回民心。

不可否認地，網路時代資訊傳播迅速，許多部會近年確實面臨大量「網路謠言」，將舊資訊移花接木，在LINE、Facebook等資訊平台或群組不斷轉傳。

蔡政府自認深受假訊息之苦，但早在馬政府就已是受害者，而當時民進黨自己就是假訊息的製造者。最典型的例子就是在馬政府在推動ECFA及服貿時，民進黨喊出「查甫找嘸工，查某找嘸尪，囝仔去到黑龍江」口號，各種恐嚇式、惡意扭曲的懶人包在網路上不斷流傳，包括簽了服貿，對岸人民會蜂擁來台搶工作，「小黃變小紅」，洗衣店、美容院等都會因低價競爭而關門，引發社會恐慌。

因此，要說假訊息、假新聞對執政黨的危害，當時比現在可是嚴重得多，只是當時馬政府無力反擊，更「笨」到不像蔡政府一樣修法威脅要把人關3年。

蔡政府這次出重手明顯是衝著「文旦之亂」事件而來。但問題是，假訊息分成幾種，一種是無心的錯誤，另一種就是有意的惡意，故意曲解事實。第一類在現今媒體求快下極易發生，就像文旦新聞，當下也很快就澄清。第二類就是當時馬政府執政後期面臨的狀況，但現在蔡政府統統混為一談，恫嚇意味濃厚。

另一個關鍵就在於這一、兩年農產品頻繁發生產銷失衡，農民上網抱怨或媒體報導農產品價格低落，經常被農委會批判是假新聞。農委會連三年編列巨資「打假」，今年更編列高達1450萬，1450也成為網路負面流行語，農委會主委陳吉仲更是動不動開直播、做圖卡。蔡政府這一年多來投注最大的心力恐怕就是打假，但問問農民，他們對農委會及蔡政府滿意嗎？生活變好了嗎？其實也不用多問，去年1124，農漁民已經用選票告訴了蔡政府。

或許蔡政府就是看到馬政府的前例，才要如此認真打假。但別忘了，國民黨會垮台，不是因為對抗假訊息無力，而是因為執政不力，打假不會鞏固政權，若成天只想著打假，不回頭檢討施政品質，失民心者終會失天下。

農委會民進黨假新聞
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