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臨災不亂！朱立倫：台灣應打造穩健全面災防體系

2019-04-18 22:54聯合報 記者王寓中╱即時報導

花蓮縣秀林鄉今天下午發生芮氏規模6.1地震朱立倫今晚臉書直播新系列「台灣更好」第三集，特別邀請台灣地震學專家、前氣象局局長辛在勤，一同探討如何「臨災不亂！打造穩健且全面的災防體系」直播一開始，辛在勤即拋出「為何地震時，花蓮只搖1秒，台北搖20秒？」強調提升對災害的認識，是防災的首要工作。

辛在勤表示，今天下午的花蓮地震，花蓮可能只搖幾秒，台北卻一直搖，搖到人心都慌了，因為大台北為盆地地形，容易造成共振效應，偏偏大台北地區有許多老房子。他建議，政府應該花點時間去思考，如何讓房子更為耐震，畢竟直接拆掉，民眾無法接受。

朱立倫表示，這正是他在擔任新北市長任內，為何大力推動防災型都更原因，「重點不是在都更而已，重要的是防災」，房子會老，而且往往是年輕人會去住最老舊的房子，因此我們用八年的時間，興建了超過七千戶的社會住宅，給年輕朋友一個安穩的家。推動新北市四、五十所學校老校更新，給學童更加安全的校園環境。

朱立倫主張應該於「中央災害應變中心」設置企業專線，讓企業能夠第一時間通報狀況；災後面臨的損害救濟，無論是否為工程性損害，透過租稅等財政手段，讓企業能夠渡過難關。

朱立倫最後也提醒，根據專家的說明，未來幾天可能還會有餘震，希望大家密切注意。

朱立倫地震
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