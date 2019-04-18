中央全力支持 蘇貞昌肯定侯友宜柯文哲帶隊掃毒

2019-04-18 22:03 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



行政院長蘇貞昌今天公開肯定新北市長侯友宜、台北市長柯文哲親自帶隊，針對特種營業場所窩藏、甚至販售毒品，進行掃蕩、拆除，祭出斷水斷電的作為。蘇貞昌強調，政府不分中央地方，絕不容忍藏毒、販毒，為了讓毒品斷除根源，政府絕對「全力以赴、全力支持，全力配合」。

行政院發言人Kolas Yotaka中午轉述，蘇貞昌院長今天在行政院會表示，他接到報告，認為侯友宜市長率相關單位就違章的販毒旅館斷水、斷電及拆除的作法值得鼓勵；蘇院長也指示內政部責成警察局與地方政府加強配合，一起有效執行掃毒、斷其根源，拯救青少年及國人同胞，讓國人安居樂業。

行政院隨後發出新聞稿，蘇貞昌強調，「毒品危害防制條例」增定第31條之1與相關措施辦法已正式施行，其中規定，特定營業場所人員知悉有人在內施用或持有毒品，未通報警察機關處理者，由直轄市、縣市政府處負責人新台幣10萬元以上100萬元以下罰鍰；其屬法人或合夥組織經營者，併同處罰之。其情節重大者，各目的事業主管機關得令其停止營業6個月以上1年6個月以下或勒令歇業。直轄市、縣市政府應定期公布最近一年查獲前項所定情節重大之特定營業場所名單。

蘇貞昌也指示內政部所屬警察局加強與地方政府配合，往後若查獲場所有使用毒品等情形，請所屬警察局長向縣市首長報告並請求協助，有效執行。