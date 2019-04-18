蔡總統：一家人吵架難免，要互留餘地才能家和萬事興

2019-04-18 20:00 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



民進黨蔡賴之爭未解，蔡英文總統傍晚參加台灣國家聯盟募款餐會時表示，一家人大大小小，意見不一樣，吵架是難免的，大家互相要給別人留個餘地，萬和才會萬事興。她還說，一家人無論如何都是一家人，我們團結來打拚，絕對沒有過不去的難關。蔡總統的一番話，意有所指，也在現場獲得如雷掌聲。

蔡總統今天在總統府秘書長陳菊陪同下出席這場餐會，她在致詞時表示，過去三年，台灣主權她沒有退讓，中國的九二共識、一國兩制，我們也絕對不可能接受，中國三番兩次在外交打壓，軍艦軍機在周邊示威，我們還是守住立場，沒讓他們侵門踏戶。她並感謝國軍為台灣日以繼夜守衛台灣，維護主權我們一步都不會讓。

蔡總統進一步指出，她講話比較小聲，外界以為她對守護主權不夠力，但實實在在地守護主權是讓國際社會相信台灣是可以被信任、有擔當的角色，在台灣需要的時候，國際朋友才會站出來支持。在顧主權之外，也要拚經濟，外商近來投資台灣越來越多，也有很多台商返台投資，創造很多就業機會給年輕人，她這幾天去FACEBOOK跟GOOGLE，看到很多台灣年輕人在那裏工作，這些事情都不是突然發生，是政府推動經濟轉型的成果，過去兩三年的推動，近來慢慢開花結果。

有關轉型正義的部分，蔡總統說，這三年政府一直在進行政治檔案解密，大家討論到國安局的林宅血案、陳文成命案等檔案，她請陳菊跟國安會一起督導國安局，讓這些歷史機密檔案，重新審查，希望可以還原歷史真相，這就是民進黨執政對台灣民主發展的意義。

最後，蔡總統也用特別提及總統黨內初選。她說，顧家不簡單，一開門就是柴米油鹽醬醋茶，一家人大大小小，吵架是難免，大家互相要給別人留個餘地，萬和才會萬事興。

她還說，一家人無論如何都是一家人，我們團結來打拚，絕對沒有過不去的難關，前面的路是比較困難，不過，她還是很有信心，這個家一定可以顧得好，一起來拚下去，把家顧好。