影／郭董宣布參選總統 你怎麼看

2019-04-18 19:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊超丞 ╱即時報導



鴻海董事長郭台銘表態參加國民黨2020總統候選人初選，台灣首次有企業家角逐總統大選，你會支持郭董嗎？