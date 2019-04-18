世新大學民調：韓郭勢均力敵 郭董完勝英德也碾壓柯P

2019-04-18 19:12 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



世新大學今發布2020總統大選最新民調，發現就算台北市長柯文哲決定參選明年總統大選，有意代表國民黨參選的鴻海董事長郭台銘的支持度也勝過民進黨參選人，甚至比柯文哲更高。

郭台銘昨天拋下政治震撼彈，表明有意參加國民黨黨內初選，角逐明年總統大選。世新大學今天也公布最新民調，發現郭台銘與韓國瑜支持度勢均力敵。調查結果顯示，甫宣布參選的郭台銘與剛結束美國參訪的韓國瑜，在國民黨人選互比支持度中勢均力敵。韓國瑜支持度為 29.8%，郭台銘支持度為 29.0%，41.2%未表態。

從交叉分析來看，郭台銘在男性、20-39 歲、專科以上學歷支持度較高，韓國瑜在女性、 50 歲以上、國初中以下學歷支持度較高。兩人各擅勝場，有不同的支持民眾。

另外，民調發現郭台銘的支持度也完勝蔡英文總統與前行政院長賴清德。以政黨對比式民調進行比較，

若國民黨提名郭台銘，而民進黨提名蔡英文總統，則郭台銘支持度為50.2％，蔡英文支持度為27.1%，兩者差距 23.1%；若民進黨提名賴清德，則郭台銘支持度為42.6％，賴清德支持度為33.6%，郭台銘仍領先9%。郭台銘與韓國瑜成為國民黨的兩張王牌。

而就算柯文哲參選，郭台銘支持度仍獨占鰲頭。民調發現，如果台北市長柯文哲參選，與國民兩黨形成三人賽局，在民進黨提名蔡英文總統的情形下，郭台銘支持度為35.6％，柯文哲支持度為25.2%，蔡英文支持度為27.1%；若民進黨提名賴清德， 則郭台銘支持度為32.1％，柯文哲支持度為25.8%，賴清德支持度為23.0%。

民調指出，即使柯文哲參選，郭台銘支持度仍獨占鰲頭，在三人賽局中顯著領先另外兩位候選人。 從交叉分析來看，郭台銘在基北北、桃竹苗、中彰投地區、國民黨選民支持度較高，賴清德在雲嘉南、高屏澎地區、民進黨選民支持度較高，柯文哲則在宜花東金連、時代力量選民支持度較高，中間選民則較支持郭台銘和柯文哲，三人支持度也有明顯的地區與政黨差異。