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北高行裁定停止執行 黨產會將依法提出抗告

2019-04-18 19:05聯合報 記者王寓中╱即時報導

黨產會表示，將依法提出抗告，捍衛黨產會立場及維護國家利益。圖為黨產會主委林峯正（...
黨產會表示，將依法提出抗告，捍衛黨產會立場及維護國家利益。圖為黨產會主委林峯正（右）、發言人施錦芳（左）。聯合報系資料照片／記者杜建重攝影
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行政院黨產會認定婦聯會387億元財產為不當取得財產，應移轉為國家所有，婦聯會不服聲請停止執行，在強制執行最後一刻，台北高等行政法院今下午裁准停止執行，可抗告。

黨產會表示，將依法提出抗告，捍衛黨產會立場及維護國家利益，摯盼法院帶領我國在清查不當黨產的進程上，往前再邁進一步，正面回應國人對於轉型正義價值長久之盼望，以及落實健全政黨政治之殷切期待。

黨產會表示，依照北高行裁定意旨，婦聯會命移轉為國有的部分暫時停止執行，確認不當取得財產的部分則效力維持。簡言之，北高行認同本會對於不當取得財產的調查，且本會依法不得再受理婦聯會申請許可，使用該筆被認定為不當取得之財產。

黨產會表示，北高行雖將命移轉為國有的部分裁定停止執行，惟婦聯會尚有至少2.4億元財產可自由運用，不受黨產條例的任何限制，若以婦聯會監管後該會所需之基本行政費用來看，每年花費約為3至4千萬元，即使該會沒有規畫其他收入途徑，亦足以提供正常運作。

黨產會表示，至於婦聯會一直主張的「急難救助捐贈」，按過去經驗來說，僅佔其總捐贈金額不到5%，上述2.4億現金若經妥善運用，將不至於影響婦聯會之運作，且本次移轉為國有之財產並沒有變價的疑慮，因此黨產會認為移轉為國有，實無停止執行之必要，停止執行反而徒增應收歸國有之財產的管理風險。

黨產婦聯會行政院
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