影／蘇貞昌臉書衝衝衝 用影像幫人民畫重點

2019-04-18 18:14 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



行政院長蘇貞昌上任後，對於新聞訊息的發布，除了傳統新聞稿之外，還大特色就是透過臉書短片，在一兩分鐘內整理政策或發言重點，再搭配生動的標題，用「接地氣」方式告訴民眾。

這些短片是怎麼產生的？負責蘇貞昌臉書短片的工作小組成員，其實各有本職，為了製作蘇貞昌的臉書短片，一度棲身院長室茶水間。他們平時絕少曝光，但也曾出現在蘇貞昌臉書照片及影片上。例如，今年農曆春節，小編們曾貼照片向網友賀年。日前蘇貞昌到各辦公室「突襲檢查」，小編辦公室也曾曝光，當時還有團隊成員「溫馨提醒」蘇貞昌：「不用常來啦！」

行政院發言人Kolas Yotaka表示，蘇貞昌院長認為溝通不用「落落長」，因此，他以身作則，用聲音、影像、圖片，跟人民快速溝通，民眾反應也很不錯。

Kolas說，例如行政院會今天通過所得稅法修正草案，無論是自己照顧、請人照顧、機構照護，明年報稅時都有12萬元的長照扣除額，今年的支出，明年就能扣稅，這是政府能幫忙照顧的地方；這些政策化繁為簡，在臉書透過短片、圖卡的形式，蘇院長等於用聲音、影像、圖片，幫人民「畫重點」。

Kolas說，蘇院長很愛看電影，對影像也很敏感，他雖充分授權小編，但對影片也會提示重點，「直接、有力」是最重要的原則；而在「衝衝衝」院長帶頭之下，各部會包括經濟部長沈榮津也「下海拍片」，透過圖像解說電價、油價，乃至艱澀的經濟政策，也頗獲好評，很多人稱他「台灣阿伯」。