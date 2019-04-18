北高行刀下留人 婦聯會籲黨產會懸崖勒馬勿抗告

2019-04-18 18:11 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ╱即時報導



婦聯會主委雷倩 聯合報系資料照 分享 facebook 行政院黨產會認定婦聯會387億元財產為不當取得財產，應移轉為國家所有，婦聯會不服聲請停止執行，在強制執行最後一刻，台北高等行政法院今下午裁准停止執行，可抗告。

婦聯會表示，北高行的法官對黨產條例有違憲之確信，已經兩度裁定在釋憲結果做成前停止審判，且第二次裁定時，黨產會亦表示不會抗告。也就是說，在婦聯會是否為附隨組織都尚未確定前，黨產會竟意圖將388億（99.3%）的財產收歸國有，實有違程序及實質正義。

對此次北高行裁定停止執行，婦聯會呼籲黨產會懸崖勒馬、尊重司法、勿再抗告！