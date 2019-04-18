全面嚇阻假新聞 政院修法最高罰30萬

2019-04-18 17:39 台灣醒報 記者施養正╱台北報導



「透過傳播工具散播不實消息，最高可處30萬罰金。」法務部檢察司副司長李濠松18日表示，為考量現今社會，透過傳播工具發送不實訊息的損害甚鉅，因此與國防部分別提案修正《刑法》第313條及《陸海空軍刑法》第72條，修法後最高可處3年以下有期徒刑或併科罰金30萬元。此案18日經行政院通過，將函送立院審議。

加重傳播不實訊息刑責

行政院長蘇貞昌指出，為遏止假訊息對國家社會與公共利益造成的負面影響，行政院就法制面全面檢討，繼上一波修正法案正在立院審議中，本次除修正現行有關散布不實訊息罪的構成要件及罰則外，另增訂以傳播工具散布不實訊息的加重處分。

刑法第313條原規定：「散布流言或以詐術損害他人之信用者，處2年以下有期徒刑、拘役或併科1000元以下罰金。」行政院18提案修法，將改為「2年以下有期徒刑、拘役或併科20萬元以下罰金。以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他傳播工具犯前項之罪者，得加重刑責至2分之1。」

謠言不僅止於口頭

此外，國防部也同步針對《陸海空軍刑法》第72條提出修正，國防部法律事務司少將副司長沈世偉指出，現行法律僅處罰意圖散布於眾、捏造關於軍事上謠言之行為，並未包含「傳述」行為，且「謠言」一詞易使人誤會僅限於口頭，不包括文字、圖畫或影片等途徑。

因此他表示，現行法律規定，「意圖散布於眾，捏造關於軍事上之謠言者，處3年以下有期徒刑、拘役或新臺幣30萬元以下罰金。」新法將增修條文，規範「以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他傳播工具犯前項之罪者，得加重其刑至2分之1。」

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