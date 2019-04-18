蔡總統再發地震文：留意政府即時資訊 台灣就會平安

蔡英文總統稍早透過臉書，再次提及下午花蓮秀林鄉發生芮氏規模6.1地震。她說，台灣地震不少，她知道每次遇到地震，大家都會擔憂是不是出現災情。她要告訴大家，做好平時的防災準備，留意政府即時提供的資訊，台灣就會平安。

蔡總統說，她下午持續在官邸進行會議，同時也即時掌握花蓮地震的情形。剛剛約三點時，她接到行政院長蘇貞昌電話回報，告知目前行政團隊對地震後的應處情形。

蔡總統表示，關於台北市的大樓傾斜、特定路面誤傳龜裂等狀況，都在相關單位掌握中。此外，全國各級學校的運作，以及鐵公路和捷運等交通運輸，也已逐漸恢復。部分仍有影響的地區，請民眾出門前先行查詢。有零星民眾遭到落石砸傷，救護人員已經出動協助。

蔡總統要國人朋友安心，也請大家一起留意，避免誤傳假訊息。

以下是總統臉書全文：

今天下午，我在官邸持續進行會議，同時也即時掌握花蓮地震的情形。剛剛約三點時，我接到行政院 蘇貞昌院長電話回報，告知目前行政團隊對地震後的應處情形。

關於台北市的大樓傾斜、特定路面誤傳龜裂等狀況，都在相關單位掌握中。此外，全國各級學校的運作，以及鐵公路和捷運等交通運輸，也已逐漸恢復。部分仍有影響的地區，請民眾出門前先行查詢。有零星民眾遭到落石砸傷，救護人員已經出動協助。

台灣地震不少，我知道每次遇到地震，大家都會擔憂是不是出現災情。我要告訴大家，做好平時的防災準備，留意政府即時提供的資訊，台灣就會平安。

請國人朋友安心，也請大家一起留意，避免誤傳假訊息。