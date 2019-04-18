綠兩岸政策趨緊 學者憂挑動戰爭神經

2019-04-18 16:20 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



「蔡英文如果還對中國這麼強勢，一個擦槍走火就可能引爆戰爭。」台灣競爭力論壇18日舉辦記者會，批評蔡英文近日對中國強硬表態實為挑釁中國，無助兩岸和平還可能引發戰爭。不過有學者受訪時反駁，自古以來人類都渴望和平，但前提是需「確保主權完整」，兩岸和平協議也不是說簽就簽。

挑動敏感神經

18日行政院修法，將《兩岸人民關係條例》簽定政治協議的門檻提高，協議需事前事後都要符合修憲門檻，經立法院決議後還要加上全國公投達半數以上同意才能通過。競爭力論壇執行長謝明輝批評，兩岸現仍處內戰狀態，簽署和平協議有其必要性，但蔡政府將門檻拉高，無助兩岸和平發展。

謝明輝說，現在蔡英文因為初選民調低，想用各種手段提高支持度，不惜把賴清德拖下水而一直延後初選。此外，又透過各種外交表態與親美行為（官員訪問、軍購等）挑動中國神經，近日共機飛越中線還說要強勢驅離，一不小心有可能擦槍走火，引發戰爭。

有實力才能換得安全

不過，淡江大學整合戰略科技中心執行蘇紫雲受訪時表示，和平協議不是不可以簽，但是一定要建立在「國家主權完整」的最高原則上，現在中國在習近平都已強硬表態下，台灣與中國簽和平協議難保主權完整。

「雷根總統也曾說過：先有實力才能確保和平。」他也提到，即便是宣揚兼愛非攻的墨家，也主張小國須得善守，才能抑制侵略。台灣軍購的目的並不是要跟中國開戰，是要確保台海的和平與維護台灣國家安全。

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