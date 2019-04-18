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哪種總統最好 專家：以人民為念

2019-04-18 16:24台灣醒報 記者施養正╱台北報導

「總統應讓公職人員有前途。」前監察院院長王建煊18日於「台灣的定海神針國際論壇」表示，總統應時時以人民為念，而不是黨或自己，但現在有幾個人這樣想？台灣傳統基金會董事長黃石城也指出，無私是執政者的靈魂，因為無私，總統才能常保智慧、慈悲、保持謙卑低調，不顯傲慢。

總統須公平無私

王建煊表示，當總統最重要的是「心中有大愛」，時時以人民為念，而不是黨或自己，現在有幾個人這樣想？愛是一切付出的源頭，因為有愛，所以更有責任，而不是培養自己的派系，要讓公職人員有前途。此外，總統必須伸張公平正義，聖經上說「公義使邦國高舉」，若機構或國家想飛黃騰達，必須加強落實公平正義。

他舉例，被判死刑的不槍決，該關的人不關，現在的台灣看來毫無正義可言。此外，台灣絕對不能選出有「詐欺」嫌疑的總統，不能總是譁眾取寵，「說一是一，說二是二」。兩岸關係尤其重要，不要老是喊口號，將來的總統必須積極維持兩岸和平，王建煊說，日前宣布角逐國民黨初選的郭台銘企業龐大，敢作敢當，如此有魄力的人才能帶領台灣。

強調台灣國際定位

綠黨新竹市議員劉崇顯說，總統必須安內攘外，不是去對他國挑起事端，而是要在國際上堅守台灣主權，全球有超過90個國家都有綠黨，因此台灣綠黨能在國際上進行串連，雖然目前只是第三勢力的小黨，無法提名總統候選人，但期待2020的新政權能與綠黨合作，實現台灣人的價值。

社民黨律師陳又新則說，台灣跟中國屬特殊關係，導致我國總統必須處理「國家定位」問題，並非所有台灣人認為「台灣是主權獨立的國家」，統獨絕對不是假議題，而是總統必須面對的重要課題，新總統也不能迴避，必須有魄力的告訴社會大眾自己對國家的認同，並處理台灣在兩岸及全球的國際關係，讓台灣避免國際糾紛。

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