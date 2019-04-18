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6.1地震相當0.7顆原子彈 專家：預估仍有13.3顆待釋放

強震！台師大建物傳災情？學生喊：宣布自主休假

影/花蓮強震 蘇貞昌赴中央災害應變中心聽取簡報

2019-04-18 15:34聯合報系攝影中心 記者鄭清元╱即時報導

花蓮縣秀林鄉今天下午1時發生芮氏規模6.1地震，地震深度18.8公里，最大震度在花蓮縣達到7級，行政院長蘇貞昌與交通部長林佳龍、內政部長徐國勇等人隨即趕赴中央災害應變中心聽取簡報，瞭解各地災情。

中央災害應變中心開啟。記者鄭清元／攝影
中央災害應變中心開啟。記者鄭清元／攝影
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行政院長蘇貞昌與交通部長林佳龍前往中央災害應變中心聽取簡報。記者鄭清元／攝影
行政院長蘇貞昌與交通部長林佳龍前往中央災害應變中心聽取簡報。記者鄭清元／攝影
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行政院長蘇貞昌前往中央災害應變中心聽取簡報。記者鄭清元／攝影
行政院長蘇貞昌前往中央災害應變中心聽取簡報。記者鄭清元／攝影
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地震行政院徐國勇
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