批賴清德無誠信？謝龍介說蔡英文應該拿這件事來打
民進黨初選拉長協調期，蔡賴陣營持續隔空互嗆，蔡英文總統幕僚批評賴清德誠信竟然有效期，賴陣營發言人林聖哲今天說，誠信議題早就吵過，沒道理再談，希望蔡總統正面面對問題，包括若是初選落敗是否會支持勝出者，以及正面約束網軍等；自期一生督賴清德的台南市議員謝龍介表示，蔡英文若要打賴清德的誠信，其實應該拿他和賴清的例子來打。
謝龍介槓上賴清德起自台南市議會，謝龍介質詢當時的台南市長長賴清德，言詞犀利，常令讓賴氣到臉色鐵青；謝龍介日前上政論節目談起賴清德的誠信，提綠營大將吳乃仁、洪奇昌涉及台糖董事長任內的弊案，謝說，賴清德當時自己政治前途力保兩人清白，結果2014年高院判吳有罪、洪沒罪，他就要求賴兌現承諾辭職，沒想到賴反應很快，反將他一軍，回嗆「當時你也說，如果沒罪，你要辭職。如今洪奇昌沒罪，你是不是也該辭？」
謝龍介說，當時他見招拆招，當場表示辭職，還拿出聲明書簽字，結果他拿筆要賴簽名跟進，賴卻拒簽，說了一句「要簽，我自己有筆」就轉身去，因此被國民黨譏為「賴皮桑」。針對此事賴清德後來解釋，他是擔保吳、洪不可能涉貪瀆，後來高等法院再審，洪仍無罪，吳的刑期降為9個月，且與貪瀆無關，所以「沒有辭不辭職的問題」。
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